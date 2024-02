Sanremo 2024, Geolier: “Non sento di aver subito razzismo! Sui fischi ricevuti al Festival…”

Il Festival di Sanremo si è concluso con la vittoria di Angelina Mango ed il secondo posto di Geolier. Da ore, sui social, non si fa altro che parlare del mancato trionfo del cantante napoletano, il quale, nonostante la schiacciante vittoria del televoto con il 60%, si è dovuto arrendere alle votazioni della sala stampa e delle radio.

Il cantante partenopeo, dopo il secondo posto, accetta la sconfitta e non vuole sentire parlare di possibili discriminazioni nei suoi confronti per il fatto di avere sangue napoletano. Queste le sue dichiarazioni a RTL 102.5: “Razzismo? È una parola bruttissima, non mi piace parlare di questo, non sento di aver subito razzismo. Penso e spero che l’Italia non sia divisa, erano solo fischi perché volevano un altro nome al primo posto, hanno fischiato il risultato di una classifica, non me”.

“Sul palco, mentre aspettavo il verdetto, non ho pensato a nulla. Questa al Festival di Sanremo è stata una bella esperienza, ora faccio le valigie e ritorno a Napoli. Sarò accolto in festa? Napoli è sempre in festa”.

GEOLIER: “LE PERSONE VOLEVANO SOLO SUPPORTARMI, HO SOLO SPIEGATO CHE CON UNA SIM SI PUO’ VOTARE 5 VOLTE”

“I fischi non sono mai piacevoli, ma alla fine è solo un parere, esattamente come gli applausi; se avessero applaudito, l’avrei accettato, quindi accetto anche i fischi. Me ne vado con un bel ricordo di tutto questo”.

“Il risultato non mi sorprende; sapevo di avere una fanbase che mi supporta, sono grato a tutte le persone che mi hanno sostenuto. Il brano è in napoletano, a chi non lo capisce dico di ascoltarlo attentamente. Le persone volevano solo supportarmi, ho solo spiegato che con una SIM si può votare 5 volte”, ha infine dichiarato il cantante Geolier.