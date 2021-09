Chiara Ferragni, l’ultimo scatto scatena l’ironia degli utenti: “Quando Khaby ti supera come numero di followers e devi recuperare”

Per l’ennesima volta Chiara Ferragni è finita al centro dell’attenzione. A far parlare è stato il suo ultimo scatto postato sui social, che ha generato non solo commenti di apprezzamento, ma anche l’ironia di alcuni utenti di Instagram.

“Devi recuperare” – Da che la Ferragni era l’influencer italiana con il più alto numero di follower, lo scorso giugno è stata superata dal tiktoker Khaby Lame. Secondo a livello mondiale su TikTok, Lame ha conquistato la piattaforma con un semplice gesto dove indica come svolgere correttamente l’azione. Sebbene tutto ciò possa sembrare banale, è stato il primo ad avere una simile idea su TikTok.

Da quando ha Khaby è riuscito a superare l’imprenditrice digitale, sono fioccate le teorie che vedrebbero i due in competizione. C’è infatti chi crede che la Ferragni stia cercando di attirare l’attenzione social, rubando così i riflettori al tiktoker. Queste, però, sono solo teorie.

L’ultima foto a far discutere risale proprio a poche ore fa. L’immagine incriminata è stata scattata in occasione della settimana della moda di Parigi, mostrando la moglie di Fedez con un body firmato Schiaparelli, con due cerchi d’oro in corrispondenza dei capezzoli.

Sotto il chiacchierato scatto, non sono mancati gli ironici commenti dove è stato tirato in mezzo anche Lame e gli ipotetici tentativi di Chiara di riappropriarsi del primo posto. “Quando Khaby ti supera come numero di followers e devi recuperare”, ha così commento un utente sotto lo scatto.

