Chiara Ferragni, polemica per la cotoletta da 300 euro: si tratta di un errore

Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche per il suo viaggio a Dubai e per aver speso, secondo alcuni, 300 euro per una cotoletta. Ecco come stanno davvero le cose

Chiara Ferragni, dopo mesi e mesi di gossip e voci sulla sua famiglia, si è concessa una vacanza a Dubai con suo marito Fedez e i bimbi. Il popolo del web, però, sa essere davvero malizioso e talvolta anche un po’ cattivo, per questo l’influencer e imprenditrice è finita nuovamente al centro delle polemiche.

La cotoletta della discordia

Tutto è iniziato quando la famiglia Ferragnez si è recata a Dubai per una vacanza lontano da tutti e tutto. Fedez, in primo luogo, è stato ripreso per una vecchia citazione nella quale sosteneva che non avrebbe messo più piede nella città in questione poiché considerata la “Disneyland degli orrori”.

Successivamente è arrivato il turno della moglie, finita al centro della polemica social per una cotoletta. Sembra assurdo, vero? I Ferragnez hanno scelto di recarsi a cena nel ristorante di Niko Romito, chef tre stelle Michelin, nel resort di lusso Bulgari, nel quale stanno soggiornando.

L’imprenditrice ha mostrato ai suoi follower il piatto ordinato al ristorante ovvero una cotoletta, così i suoi seguaci più accaniti hanno subito spulciato nel menù il prezzo della cena. Su Twitter è iniziata a circolare l’indiscrezione secondo la quale la cotoletta ordinata da Chiara Ferragni costasse 320 euro.

Tuttavia, c’è un grave errore che ha acceso questa polemica: il prezzo è riportato in dirham e non in euro. Facendo i dovuti calcoli, alla fine la cotoletta è stata pagata 80 euro: sicuramente un prezzo molto alto e non alla portata di tutti, ma almeno non si tratta di 320 euro.