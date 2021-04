Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, rottura definitiva: le parole dell’influencer

In questi giorni, si sono susseguite numerose voci sulla rottura tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo. I due, inizialmente, non hanno alimentato le voci di corridoio ma l’influencer ha deciso di confermare il tutto su Instagram.

LA CONFERMA SU INSTAGRAM – Chiara Nasti in queste ultime ore ha confermato la rottura con il calciatore. Parole dure quelle dell’influencer, la quale era già in crisi con il suo fidanzato. “Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione” ha scritto su Instagram la Nasti.

“Vi prego, quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno. Peace&love” conclude la ragazza, scrivendo le poche righe su uno sfondo nero. Sembrerebbe, però, che Chiara ne stia comunque soffrendo.

Inoltre, dalle sue parole si evince che il calciatore sia già andato avanti, nonstante la fresca rottura. Tuttavia, di questo non si hanno conferme. Come se non bastasse, Deianira Marzano ha pubblicato diversi screenshot che vedrebbero il giovane Zaniolo flirtare con altre ragazze su alcuni social. Sarà così?

Per vedere l’instagram stories di Chiara Nasti, cliccate qui sulla pagina Very Inutil People che ha lanciato la notizia.