Chiara Nasti, l’influencer svela particolari sulla sua gravidanza: “Solo mia sorella conosce il sesso del bambino”

L’ipotetica gravidanza di Chiara Nasti ormai era sulla bocca di tutti, nonostante le smentite dell’influencer. In questi giorni, in occasione di un gol del compagno Mattia Zaccagni, la giovane ha confermato di essere in dolce attesa. Per l’occasione ha aperto un box di domande su Instagram per parlare con i suoi follower.

I dettagli sulla gravidanza

“Sapevo che eravate troppo curiose infatti ho detto: “ora metto la box“. So che vi fa piacere ascoltare queste novità, queste cose quindi ho detto: “ora rispondo a qualche domanda“. Comunque come l’abbiamo presa? In realtà è stato fortemente voluto quindi insomma sapevo di restare subito incinta perché un po’ prima avevo fatto la visita e mi avevano detto che ero super fertile quindi ho detto: “subito io voglio essere incinta!“. Infatti così è stato” ha detto la Nasti su Instagram.

Come ha scoperto di essere incinta? “Niente l’ho scoperto prima del ciclo e pensate che ho fatto anche le beta prima del ciclo e già erano tipo altissime e niente ovviamente siamo stati super fortunati. Siamo super felici!“ ha continuato l’influencer.

Il sesso del bebè: un segreto custodito da Angela

L’influencer inoltre ha ammesso di non conoscere il sesso del bebè poiché è un segreto che custodisce gelosamente Angela, sua sorella. “Raga sto impazzendo! Non vedo l’ora di saperlo. Lo sa solo mia sorella, solo la zia. Lo scopriremo a breve” ha sottolineato Chiara.

“Raga vi risparmio quei discorsi “ovviamente spero sia sano” come vogliono fare tutte queste ipocrite quando tutte hanno un po’ la preferenza o forse no. Forse ci sta anche a chi non cambia nulla. A me piacerebbe la femminuccia, solo che tutti intorno a me, il nonno, il padre tutti vorrebbero il maschietto” ha risposto l’influencer alla domanda sulla preferenza del sesso. Chiara sarebbe nel quarto mese di gravidanza e molto probabilmente scoprirà il sesso del suo prima bebè.