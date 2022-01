Chiusura scuola in Campania, De Luca: “20/30 giorni di respiro per riprendere con maggiore serenità”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza Covid-19 e della necessità di adottare misure restrittive il prima possibile per evitare una nuova esplosione dei contagi.

“In relazione alla riapertura delle scuole, sento circolare l’ipotesi di tenere a casa i bambini non vaccinati. Mi sembrerebbe una misura tanto odiosa e discriminatoria, quanto ingestibile“.

“Prendere 20/30 giorni di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco di contagio e di sviluppare, in questi giorni, la più vasta campagna di vaccinazione possibile per la popolazione studentesca“.

Si tratta di un’ipotesi non condivisa dai massimi vertici della politica, ma che alla fine potrebbe diventare reale per l’aumento esponenziale dei casi giornalieri. Il governatore campano è quindi propenso al rinvio scolastico.

De Luca ha infine dichiarato: “Non sarebbe di certo una misura ideale ma consentirebbe di riprendere a breve le lezioni in presenza con maggiore serenità per gli alunni, per le famiglie, per il personale scolastico“.