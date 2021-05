Coronavirus, ecco come cambiano le regole dalla settimana prossima con l’introduzione della zona bianca

Da lunedì 31 maggio entreranno in vigore le nuove regole e i nuovi colori delle regioni. Infatti, tre di queste passeranno in zona bianca, cioè Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia. Come cambieranno le norme anti-Covid?

LE REGIONI IN ZONA BIANCA – Come anticipato, da domani entreranno nella zona meno rischiosa Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia. Dal 7 giugno, invece, sarà la volta di Abruzzo, Veneto e Liguria. Infine, dal 14 giugno Lazio, Puglia, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Restano solo due obblighi in questa zona: mascherina e distanziamento sociale. Per il resto, potranno riaprire tutte le attività secondo norme anti-Covid. Resta ovviamente l’obbligo del green pass per le cerimonie.

COPRIFUOCO ED EVENTI SPORTIVI – In zona gialla resta il coprifuoco alle 23, dal 7 giugno a mezzanotte e dal 21 giugno abolito totalmente. Nelle zone bianche sarà direttamente abolito. Il primo giugno, anche in zona gialla, riapriranno stadi e impianti sportivi all’aperto al pubblico. Gli eventi sportivi potranno ospitare il 25% della capienza autorizzata.

REGOLE NEI RISTORANTI – Dal primo giugno i ristoranti potranno ospitare i clienti anche al chiuso. Nello specifico questi esercizi dovranno chiudere solo per il coprifuoco notturno. Tuttavia, i clienti se non conviventi potranno essere massimo quattro al tavolo. Mascherina non obbligatoria quando si sta seduti ma necessaria quando ci si alza dal tavolo.