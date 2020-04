Coronavirus: vaccino entro l’anno prossimo, Dottor Ascierto speranzoso

Parallelamente alla quarantena che arriva inesorabilmente quasi ad un mese completo, continuano le ricerche di un vaccino per il COVID-19. Notizie positive dal fronte americano come abbiamo visto nei giorni precedenti con le dichiarazioni di Andrea Gambotto, ma non solo. Anche in Italia le sperimentazioni stanno cominciando a dare i propri frutti.

SEGNALI POSITIVI PROVENIENTI DALLA CAMPANIA – Più specificatamente ci riferiamo alla regione campana del bel paese, dove veniva testato il Tocilizumab come potenziale cura. Sebbene il Dottor Paolo Ascierto sembrava ottimista, i risultati non erano ancora particolarmente evidenti. Ebbene la situazione è ormai cambiata per il meglio, sebbene ci voglia ancora qualche tempo prima di esserne completamente certi.

DICHIARAZIONI IN DIRETTA RADIO – Lo conferma lo stesso dottore, con una dichiarazione alla radio ufficiale del SSC Napoli, “Kiss Kiss Napoli”. Ecco cosa dice: «Segnali positivi sui pazienti riguardo la sperimentazione. La chiave di lettura è nel sistema immunitario. Il virus nell’organismo è collaterale. Noi dobbiamo spegnere l’incendio e dunque l’infiammazione degli alveoli. Attualmente Pascale (ospedale a Napoli) è un centro dove l’immunoterapia è a livelli internazionali. Nei pazienti non intubati il 70% recupera in 24/48 ore. Spesso anche i pazienti intubati hanno un beneficio ma con una minore percentuale. Su 7 pazienti intubati ben 4 sono stati stubati in queste ore. Per il vaccino i tempi sono ancora lunghi e non brevi. Ci vogliono mesi, spero che entro ottobre/novembre arrivino risultati positivi.»