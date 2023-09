Daniele Dal Moro, insulto ad Alfonso Signorini? La polemica

Non sono giorni semplici per Daniele Dal Moro, il quale ha detto addio alla sua fidanzata Oriana Marzoli, è stato protagonista di un incidente e, infine, di una bella polemica sul web che coinvolge Alfonso Signorini. Cosa sta succedendo? Andiamo per gradi.

La fine della storia con Oriana Marzoli

Dopo aver annullato il viaggio, Oriana ha tolto il follow all’imprenditore e poco dopo ha annunciato la rottura. Daniele aveva spiegato che quello sarebbe potuto essere l’addio definitivo: “Comunque ragazzi molto easy, visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore”.

Insulto ad Alfonso Signorini?

In queste ore, Daniele si è reso protagonista di un post su X (ex Twitter) molto particolare e abbastanza mirato. Il giovane ha pubblicato sul proprio profilo questa frase: “Pelato infame!”. Tanti hanno iniziato a chiedere cosa fosse accaduto e il perché di questo scatto di rabbia nei confronti di una persona sconosciuta. Altri, invece, hanno sin da subito ipotizzato che il destinatario fosse Alfonso Signorini.

Il conduttore del Grande Fratello, infatti, è tornato ieri sera con la nuova edizione ma ha anche rilasciato nelle ultime ore un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin facendo mea culpa per il cast dell’anno scorso. Per questo motivo, Daniele potrebbe essersi sentito risentito di queste dichiarazioni.

Problemi di salute

Sta di fatto che Daniele non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito, anzi. Il ragazzo ha pubblicato su Instagram i referito di un incidente per cui è finito al pronto soccorso. Il giovane infatti ha avuto un incidente con la moto d’acqua, anche se in molti inizialmente hanno pensato ad un’aggressione.