Dayane Mello, si scaglia contro i reality: “La vita reale non si basa su un esperimento sociale”

Nella giornata di ieri Dayane Mello, attraverso le storie su Instagram, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno scatenato non poche polemiche. L’ex gieffina si è scagliata contro i reality, spiegando i motivi di tale scelta.

“La vita reale non si basa su un esperimento sociale” – Tra i protagonisti della quinta edizione del GF Vip c’è stata anche Dayane. Durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, la Mello ha fatto non poco parlare di sé. A distanza di qualche giorno dall’inizio della nuova edizione del reality, la modella brasiliana è tornata a far discutere.

Attraverso le sue IG Stories, l’ex volto del GF Vip si è scagliata contro i reality, dichiarando di non voler essere associati a essi. A spiegarne i motivi è stata la donna stessa:

“Mi dissocio da qualsiasi tipo di reality a questo punto, non supporterò nessuno. Rispetterò semplicemente il mio pubblico perché so cosa hanno passato per me. Sono su un nuovo percorso della mia vita, non ne faccio più parte”

La modella ha poi aggiunto: “La vita reale non si basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa decisione. Ho passato molto tempo a prendermi cura del mio benessere psicologico per stare meglio, non voglio ricominciare da capo. Voglio amare e rispettare il mio pubblico, che non sarà più usato per aiutare nessuno”.