Desirée Maldera, riguardo le altre influencer: “Non seguo nessuna perché mi stanno tutte antipatiche”

Durante una diretta Instagram, l’ex tentatrice di Temptation Island Desirée Maldera, non ha avuto peli sulla lingua nel dire la sua sulle sue colleghe influencer. Nota per aver partecipato nel 2018 a Temptation Island in veste di tentatrice, oggi vive lontana dai riflettori. Mamma di Giancarlo e Blu, la ragazza è molto attiva sui social.

La diretta della Salemi – Da quanto riportato dal blog veryinutilpeople.it, il tutto ha avuto inizio da una diretta Instagram di Giulia Salemi, avvenuta ieri sera. Ospite della Salemi, la Maldera ha partecipato alla diretta, rispondendo alle varie domande dei follower. A concludere la diretta è stato il gioco “Obbligo o verità?”.

“Le altre influencer? Mi stanno tutte antipatiche” – Durante il gioco “Obbligo o verità?”, Desirée ha dovuto dire chi è la sua donna preferita e chi meno nel mondo dello spettacolo. La vip più apprezzata dall’ex tentatrice è Ilary Blasi: “romana, bella, simpatica, intelligente che ha sposato il numero uno Roma”. E se sono state spese belle parole per le donne della televisione, la stessa cosa non si può dire delle colleghe della Maldera, le altre influencer. “Non saprei chi nominare, non seguo nessuna, mi stanno tutte antipatiche”, ha così risposto l’ex tentatrice senza peli sulla lingua.

CHI SI SALVA PER LA MALDERA? – Dopo la risposta di Desirée, è intervenuta Giulia, facendole alcuni nomi di varie donne dei social. Tra i vari nomi, sono state citate la De Lellis, la Ferragni, Selvaggia Roma, Lorenzini, Marchese, Perrotta, Belen Rodriguez, Chiara Nasti, Kascella, Serena Enardu, Ludovica Valli, Leotta, Morali, Marini, Elia. Tra i tanti nomi, la ragazza ha salvato la De Lellis, la Perrota, la Rodriguez, l’Enardu, la Marini e l’Elia.

COSA PENSA DELLA ROMA? – Riguardo Selvaggia Roma, bisogna ricordare che la tentatrice del suo ex fidanzato Francesco Chiofalo è stata proprio Desirée Maldera. Riguardo la Roma, la ragazza ha detto: “Mi fa un po’ tenerezza”.