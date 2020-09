Elettra Lamborghini in ospedale e con un lavaggio, cos’è successo?

Elettra Lamborghini è sempre molto presente e attiva sui social ed è solita condividere con i suo i fan tutto quello che le accade, come una vera e propria influencer. Oggi, la ragazza conta infatti oltre 6 milioni di followers.

ELETTRA LAMBORGHINI: IL MATRIMONIO – La Lamborghini ha annunciato di aver trovato l’amore nel fidanzato Nick Van De Wall, meglio noto come dj Afrojack. I due formano una bellissima coppia e hanno annunciato che si sarebbero presto sposati.

Qualche mese fa, con un romantico post sul suo profilo Instagram, la Lamborghini aveva annunciato che i due sarebbero stati pronti per salire sull’altare. Poco fa, però, Elettra si è mostrata in una clinica con una flebo nel braccio cosa sarà accaduto?

ELETTRA LAMBORGHINI IN CLINICA A POCHI GIORNI DALLE NOZZE – E’ tutto pronto per il matrimonio della famosissima Elettra Lamborghini, circa un centinaio di invitati, i fan non stanno più nella pelle. Eppure qualcosa deve essere andato storto.

Elettra, sul suo profilo privato ha pubblicato un post nel quale si mostra con la mascherina e con una flebo nel braccio in una clinica. Oltre alle foto non ha svelato il motivo per il quale si trova in clinica, secondo voi perché potrebbe essere stata ricoverata? Intanto per vedere la foto clicca qui.