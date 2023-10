Elga Enardu, cosa sta accadendo con Diego Daddi? Le parole dell’ex corteggiatore

Nei giorni scorsi a far discutere è stata la profonda crisi che ha colpito il matrimonio di Elga Enardu e Diego Daddi. Dopo giorni di silenzio su quanto accaduto sui social, a rompere il silenzio è stato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

“Momento delicatissimo, la speranza è che…” – Il tutto ha avuto inizio pochi giorni fa, quando la Enardu ha pubblicato una IG Story in cui, in lacrime, ha rivelato ai suoi follower: “Buongiorno, leggermente sconvolta…ma forte. Sono appena tornata a casa, con Giulio e con Toy. La mia unica famiglia”.

Nessuno dei due ex protagonisti del dating-show di Maria De Filippi hanno voluto rivelare i motivi dietro questa crisi, ma Elga ha voluto far intendere che non c’è stato alcun tradimento. Dopo alcune sue dichiarazioni, però, la Enardu non è più voluta tornare sull’argomento.

Recentemente, a tornare a parlare su quanto accaduto è stato Diego. Senza scendere nei dettagli su questo difficile periodo che lui ed Elga stanno affrontando, nelle sue IG Stories l’ex corteggiatore ha così affermato:

“Buongiorno, eccomi qua. Il momento è delicatissimo e molto, molto difficile. Io la farò breve. Voglio innanzitutto ringraziare tutti, dagli amici a voi che mi seguite per l’affetto e il sostegno che mi avete mandato. Mi avete dato tanta, tanta forza. Ovviamente non scenderò nei particolari perché in questo momento ci vuole rispetto per la coppia. Però è arrivato il momento che anche io reagisco. Nel senso, ho fatto l’eremita in questi giorni, sono fatto così, ho un carattere un po’ chiuso ma non devo. Qui bisogna reagire e riprendere tutto ciò che si stava facendo prima, ovviamente con la speranza che poi qualcosina si possa aggiustare. Detto ciò, adesso una bella doccia e si ricomincia”.