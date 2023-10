GF Vip, ex concorrente contro Alfonso Signorini: “Si schiera sempre dalla parte del vincitore”

A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione al GF Vip, Alda D’Eusanio ha parlato del suo percorso nel reality. La giornalista, come altri ex gieffini, ricorda la sua avventura nel programma come un’esperienza da dimenticare.

“Si schiera sempre dalla parte del vincitore” – In una recente intervista a Vero, Alda ha parlato della sua esperienza al GF Vip. Come è oramai noto, l’ex conduttrice è stata espulsa dal programma dopo alcune sue insinuazioni sulla vita privata di Laura Pausini e il marito Paolo Carta.

Abbandonata la casa più spiata d’Italia, la donna ha vissuto male quel periodo: “Sono stata abbastanza male dopo quello che è accaduto. La verità è che ero depressa perché la cacciata è stata brutta. Mi sto riprendendo, mi sono aiutata da sola con le mie forze. Sto un po’ meglio, però non è stato bello quello che ho passato. Il Gf Vip è stato l’errore più grande della mia vita”.

Inoltre, una volta conclusa la sua avventura nel reality, la giornalista non ha più parlato con Alfonso Signorini. Riguardo al conduttore, la D’Eusanio è stata molto dura: “Assolutamente no! Alfonso è uno che si schiera sempre dalla parte del vincitore”.

Dopo quanto avvenuto con la scorsa edizione del GF Vip, sono state apportate diverse modifiche al reality. Alda ha così commentato questa nuova edizione: “Il Grande Fratello aveva davvero oltrepassato il limite ma ci tengo a dire che non è che mettendo una giornalista si salva la situazione. La stessa cosa la fecero con me. Mi pregarono di partecipare dicendomi che avevano bisogno di una giornalista con una certa credibilità e autorevolezza per poter alzare il livello della trasmissione”.