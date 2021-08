Elisabetta Gregoraci, alla moda anche per il primo giorno di scuola di Nathan: l’attenzione dei follower è però su un altro dettaglio

Prima di essere un personaggio dello spettacolo, Elisabetta Gregoraci ha sempre dimostrato di essere un’attenta e amorevole madre. Anche per il primo giorno di scuola di Nathan Falco Briatore, avuto durante il matrimonio con Flavio Briatore, la showgirl calabrese ha voluto accompagnarlo personalmente.

Nonostante l’outfit alla moda che ha deciso di sfoggiare per l’occasione, l’attenzione dei follower di Elisabetta si è spostato su un altro dettaglio: perché Nathan è già tornato sui banchi di scuola?

LOOK TRENDY PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA – Oramai l’estate è praticamente giunta al termine e per alcuni ragazzi è già tempo di rientrare a scuola. Tra questi c’è Nathan Falco, il figlio di Elisabetta e Briatore. Per l’occasione, la conduttrice ha deciso di accompagnare il ragazzo fino all’ingresso di scuola.

Ancora una volta la Gregoraci ha deciso di sfoggiare un look trendy. La donna ha infatti deciso di indossare un abito bianco a fiori, un modello con la gonna ampia e sbarazzina, il corpetto chemisier e una cintura in tinta che le ha segnato il punto vita. A completare il tutto un paio di occhiali da sole, eleganti gioielli e la mascherina.

I follower, però, si sono soffermati su un altro particolare della foto: perché Nathan Falco è già a scuola? Nonostante le maligne ipotesi di molti utenti che parlavano di lussuose ed esclusive scuole private, la risposta giunge dallo scatto di Elisabetta Gregoraci. Sulla maglia e sullo zaino del figlio campeggiava la sigla ISM, acronimo di International School of Monaco. Come tutte le scuole internazionali, anche l’istituto frequentato dal figlio di Briatore riapre il 30 agosto.

Per vedere il chiacchierato scatto, clicca qui.