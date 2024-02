Elisabetta Gregoraci, il duro sfogo all’ennesimo attacco: “Stanca di queste accuse maschiliste”

Recentemente intervistata dal settimanale Oggi, Elisabetta Gregoraci ha deciso di lasciarsi andare a un lungo sfogo. Stanca dei continui attacchi in cui viene accusata di essere raccomandata dall’ex marito Flavio Briatore, la showgirl calabrese ha deciso di replicare pubblicamente.

“Stanca di queste accuse maschiliste” – Ad ogni suo successo e traguardo televisivo, Elisabetta diviene oggetto degli attacchi degli hater. La donna, infatti, è continuamente accusata di aver ottenuto il timone della conduzione di programmi come Battiti Live e Made in Italy solo grazie a Briatore.

Stufa di queste velenose insinuazioni, la Gregoraci ha deciso di lasciarsi andare ad un duro sfogo. Intervistata dal settimanale Oggi, l’ex gieffina ha così colto la palla al balzo per replicare nuovamente a queste pesanti accuse:

“E che in tutta questa storia vedo anche qualcos’altro, che non riesco più a sopportare. Di fondo vedo sempre una forma di maschilismo. Mi spiace, ma è così. Appena raggiungi un traguardo, trovi sempre chi cerca di sminuirti per ricondurti in un ruolo di subalternità rispetto a un uomo. E dico basta”.

Ha poi aggiunto: “Appena raggiungi un traguardo, trovi sempre chi cerca di sminuirti per ricondurti in un ruolo di subalternità rispetto a un uomo. E dico basta. Se vado a condurre un programma televisivo non è merito di Flavio Briatore. E perché sono brava. Perché faccio ascolti. Perché sono vent’anni che vado in scena, ho condotto per anni Made in Sud e Battiti che sono stati dei successi. Il gruppo di lavoro di Mad in Italy è lo stesso di Made in Sud. Sanno come lavoro, mi conoscono, mi apprezzano e mi hanno voluto con loro. Tutto il resto è fuffa. Punto e fine”.