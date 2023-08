ETT: il nuovo singolo è “Pugni nello stomaco”

PUGNI NELLO STOMACO è il nuovo singolo di ETT, disponibile dal 25 agosto in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming, per Island Records.

PUGNI NELLO STOMACO è un brano dream pop con influenze hyper pop nato in modo spontaneo, uno sfogo incentrato sulla rivalsa in una relazione che metaforicamente porta a provare dolore paragonabile a quello fisico. Il nuovo singolo di ETT prodotto da SeeMaw spicca per il suo contrasto tra un sound happy ed un testo diretto.

ETT è il progetto di Gaya Misrachi, giovane cantautrice triestina di origine greca, improntato sul genere dream pop: l’artista oltre ad esporre il suo mondo in musica si racconta attraverso i suoi dipinti e artwork, rendendo il tutto più interpretabile e coinvolgente per coloro che l’ascoltano. La direzione musicale attualmente è seguita dall’artista, affiancata dai produttori DNoise del progetto IRBIS37 e SeeMaw.

Gaya inizia ad approcciarsi alla musica in giovane età, arrivando a partecipare tra i concorrenti di XFactor nel 2012 nella squadra di Elio delle Storie Tese. Nel 2014 collabora per due anni con i Delta V. Dal 2017 fino al 2020 si trasferisce a Granada, dove studia per due anni in un’accademia di jazz, raggiungendo la collaborazione in otto formazioni diverse.

“ALOE”, il suo primo EP in inglese, viene pubblicato nel 2019 da indipendente. Nel 2021 inizia a collaborare con BigFish e partecipa al festival MI MANCHI. Dopo alcune pubblicazioni suscita l’interesse tra gli addetti ai lavori che la portano ad entrare a far parte del roster di ISLAND Record Universal Italia e, nel 2023, entra nel roster manageriale di RC Waves.