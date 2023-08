Intervista ad Aurelio De Laurentiis: “Spalletti mi disse che era stanco”

Non solo calciomercato, negli ultimi giorni è stata ufficializzata la notizia che Luciano Spalletti sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. Il mister toscano aveva deciso di lasciare la guida del Napoli qualche mese fa per dedicarsi a se stesso e riposare un pò. Però la chiamata della federazione italiana lo ha fatto cambiare idea ed ora è pronto a questa nuova sfida.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sulla scelta di Spalletti al quotidiano Il Foglio. Ecco cosa ha detto il patron azzurro: “Spalletti? Ne stanno discutendo gli avvocati e io non m’intrometto. Spalletti mi disse: ‘Sono molto stanco , ho bisogno di un periodo sabbatico per coltivare la terra.’ Perciò lo lasciai andare. Però quello che gli passava per la testa lo sa solo lui.

Napoli non mi addormenta né ferisce. Mi bacia. E io la adoro. L’immagine più bella è quando mi allontano sul mare, la vedo progressivamente più distante ed ho l’impressione che mi abbracci.

Il passaggio dal cinema al calcio non è stato difficile né traumatico ma interessante, e quando le cose sono interessanti diventano anche facili. Ho avuto la fortuna di fare la gavetta in una famiglia che mi ha permesso di conoscere tutte le componenti dell’industria dell’audiovisivo, di diventare imprenditore e acquisire coraggio, perciò quando ho preso il Napoli ero convinto che avrei imparato velocemente i nuovi meccanismi.”

Aurelio De Laurentiis ha poi toccato anche altri temi come l’economia e la politica. Quello che possiamo dire è che sicuramente non è stato affatto contento della scelta di Spalletti. Il patron azzurro dopo aver vinto lo scudetto probabilmente avrebbe voluto continuare con la guida del tecnico toscano. Probabilmente invece Spalletti dopo aver vinto aveva bisogno di riposo ma non è riuscito a tirarsi indietro alla chiamata della nazionale maggiore italiana.