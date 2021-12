Fabio Santini ai microfoni di 7 Gold “La Juventus vuole Insigne”

Santini, giornalista di Libero, lancia la clamorosa bomba. Agnelli si starebbe muovendo per provare a strappare Insigne al Napoli

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli sembra cosa difficile. Ormai da mesi società e giocatore trattano, senza arrivare ad un punto comune. Il capitano si sente poco al centro del progetto e le voci di Mercato si fanno sempre più insistenti, con Fabio Santini che lancia la bomba.

Negli scorsi mesi si è parlato tanto di possibili trasferimenti di Lorenzo Insigne. Le possibilità più accreditate sono quelle estere, con la Premier League che potrebbe ricoprire d’oro il calciatore. Tra le Italiane quella che sembra più interessata è la Roma, con l’Inter comunque sullo sfondo. Secondo però quanto riportato ai microfoni di 7 Gold da Santini stesso, la bomba di mercato sarebbe di quelle clamorose. La Juventus vuole acquistare Lorenzo Insigne.

I possibili scenari

“Il capitano del Napoli non ha raggiunto l’accordo con il club azzurro per il rinnovo contrattuale e la Juventus sarebbe piombata su di lui. L’acquisto di Insigne da parte della Juve dipenderà anche dal futuro di Dejan Kulusevski. Se lo svedese verrà ceduto, allora Andrea Agnelli punterebbe tutto proprio su Insigne”. Queste le parole del giornalista di Libero, che apre ad un possibile catastrofico scenario per il Napoli.

Dovesse concretizzarsi il tutto, l’effetto mediatico supererebbe il trasferimento di Gonzalo Higuain proprio alla Juventus dal Napoli. Lorenzo Insigne a Napoli è un pupillo, praticamente una bandiera. Dovesse lasciare per gli acerrimi rivali bianconeri, di certo la piazza Partenopea non la prenderebbe bene.

Certo, si parla ancora solo di voci di mercato e, come tali, fino a quando non si concretizzeranno sarà tutto un’incognita. Una cosa è sicura, il contratto di Insigne scadrà a Giugno e non si ha ancora il rinnovo. Dovesse trasferirsi ai bianconeri sarebbe clamoroso, ma nel calcio professionistico tutto può accadere.