Fabrizio Corona, su Ilary Blasi: “Dopo anni ha ammesso che io avevo ragione”

A distanza di anni dalla clamorosa lite in diretta al GF Vip, sarebbe avvenuto il confronto tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi. A raccontarlo è stato l’ex re dei paparazzi, rivelando di aver ricevuto una chiamata dalla conduttrice.

“Dopo anni ha ammesso che io avevo ragione” – Nel corso del podcast Gurulandia, Fabrizio ha raccontato della recente telefonata avvenuta tra lui e la Blasi. Inizialmente, a contattarlo è stata la manager della conduttrice, per poi, successivamente essere chiamato proprio da quest’ultima. Da quanto raccontato dall’uomo, la donna si sarebbe scusata per non avergli creduto in passato sui presunti tradimenti dell’oramai ex marito.

Come è oramai noto, diversi anni fa c’è stato un acceso scontro tra l’ex letterina romana e Corona. Il tutto aveva avuto inizio nel 2005, poco prima del matrimonio tra Ilary e Francesco, quando l’uomo rivelò i presunti tradimenti di Totti con Flavia Vento. In quel frangente, la Blasi ha preso le difese dell’allora ex marito. Anni dopo, inoltre, la presentatrice ha attaccato pubblicamente Corona.

Dopo la separazione tra Ilary e Francesco, proprio la Vento ha deciso di uscire allo scoperto e ammettere pubblicamente la frequentazione avuta con l’ex calciatore. Alla luce di quanto accaduto, la Blasi ha voluto contattare l’ex re dei paparazzi per scusarsi.

“Ilary mi ha chiesto scusa, così come ha chiesto scusa pubblicamente alla stampa italiana dopo aver insultato vari giornali in una sua intervista. Dopo anni ha ammesso che io avevo ragione quando andavo a dire che Totti la tradiva e il fatto di Flavia Vento. Io non mi dovevo vergognare per una storia vera, anche se rivelata prima del matrimonio. Adesso lei questa cosa l’ha capita. Chiedermi scusa significa aver capito di aver sbagliato e poi significa avere ragione dal punto di vista civile. Adesso infatti c’è un processo”, ha così raccontato Fabrizio Corona.