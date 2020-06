Farmacisti, psicologi e biologi pronti a scendere in piazza: rivolta per l’Esame di abilitazione

Gli studenti chiedono il riconoscimento del tirocinio professionalizzante come accaduto per i medici

I neolaureati in Farmacia, Biologia e Psicologia chiedono di poter esercitare la propria professione e dare una mano al paese nel combattere l’emergenza coronavirus. Per farlo sono disposti a scendere in piazza chiedendo che l’Esame di Stato venga tramutato nel riconoscimento del tirocinio professionalizzante, come accaduto per i neolaureati in Medicina grazie al decreto Cura Italia.

Per tale motivo gli studenti hanno deciso di scrivere una lettere ai media, facendo chiarezza sulla situazione e chiedendo presa di coscienza da parte delle istituzioni, in particolare del Ministro dell’Università Manfredi. Eccone un estratto:

“Siamo i laureati in psicologia, farmacia e biologia vi scriviamo in quanto non ci sentiamo minimamente tutelati dalle Istituzioni che dovrebbero rappresentarci prime tra tutte il Ministero dell’Università e della Ricerca e cercheremo di raccontarvi la nostra vicenda nella maniera più sintetica possibile.

Ci siamo mobilitati facendo gruppo e tentando di ottenere informazioni in merito ai nostri esami di Stato dalle diverse istituzioni, ministeriali, ordinistiche e universitarie. Nessuno ci ha considerato rimpallando la questione da un organo all’altro. Ci siamo dunque radunati sotto un’unica egida chiedendo che il nostro esame di Stato venisse tramutato nel riconoscimento del tirocinio professionalizzante, così come era stato fatto per i medici tramite il DL Cura Italia nel mese di Marzo, essendo professioni sanitarie e in quanto sappiamo bene che l’abolizione degli esami di abilitazione risulterebbe anticostituzionale (Art. 33 comma 5).

Ci sentiamo presi in giro dalla politica e non considerati da chi dovrebbe rappresentarci. Non siamo dei ragazzini, e non staremo in silenzio a farci trattare in questa maniera. E’ tempo che l’opinione pubblica dia voce anche a chi fino ad ora non l’ha avuta e vi chiediamo quindi di riportare questa notizia”.