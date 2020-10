Ferragnez, i 31 anni di Fedez: dal regalo di Donatella Versace a Dior

Il rapper ha compiuto 31 anni nella giornata di ieri e a causa del covid non ha potuto organizzare una festa

Messa da parte la polemica con Eleonora Daniele e il Codacons, ieri Fedez ha festeggiato il suo 31esimo compleanno. Una festa molto tranquilla con sua moglie Chiara Ferragni, incinta di una bambina, e il primogenito Leone; purtroppo, a causa della pandemia in atto, non è stato possibile per il rapper organizzare alcun evento poiché è vietato.

UNA FESTA IN FAMIGLIA – Tuttavia, nonostante le norme da rispettare, Fedez si è divertito parecchio con la sua famiglia, tra torte, regali e stories per intrattenere i follower. Sua moglie Chiara, anche il giorno del suo compleanno ha lasciato il segno, regalando al rapper cinque pupazzi giocattolo della collezione Kaws, dal valore di 15 mila euro. Non solo la Ferragni, Fedez ha ricevuto dei regali molto speciali anche dal mondo della moda.

IL REGALO DI DONATELLA VERSACE – Inaspettatamente è arrivato a Fedez un regalo da parte della stilista Donatella Versace. Sapendo della sua passione per il basket, che gli ha provocato recentemente una lesione al legamento della caviglia, la casa di moda gli ha recapitato un pallone da basket iconico con la stampa barocca in oro e nero, dal valore di 190 euro.

Il regalo è stato accompagnato da un bigliettino che Fedez ha mostrato sui social come ringraziamento: “Ciao Federico, ammiro molto il tuo coraggio e la forza con cui esprime le tue idee. Avere un punto di vista oggi è tutto. Tantissimi auguri”. Insomma, chi non vorrebbe un regalo così!

DIOR E LE SNEAKERS FUORI MERCATO – Ma non è finita qui, perché Fedez ha ricevuto un regalo anche da Dior. Gary Pinagot, il direttore dei social media della casa di moda, ha deciso di mandargli delle nuove sneakers della griffe francese. Pare si tratti di un modello ancora fuori mercato, delle scarpe da skater nere con i lacci bianchi e l’iconico logo. Anche in questo caso, il regalo è stato accompagnato da un biglietto: “Tanti auguri Fedez. Spero che sarà un anno splendido per te! Ti auguro di realizzare presto tutto quello che ami e desideri”.