Filippo Bisciglia racconta della gaffe fatta con Selvaggia Roma

Filippo Bisciglia è stato ospite da Tommaso Zorzi al ”Punto Z”. E’ stato invitato a commentare alcune coppie che hanno partecipato in passato a Temptation Island, tra queste c’era proprio Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. Il conduttore ha ammesso che i due sono stati grandi protagonisti del programma.

LA GAFFE DI FILIPPO BISCIGLIA CON SELVAGGIA ROMA – Ha poi anche raccontato di aver fatto una gaffe con Selvaggia Roma. Diverso tempo l’uomo non l’ha riconosciuta fuori ad un locale di Roma, in particolare un ristorante. La prima a salutarlo è stata Selvaggia, ma Filippo ha fatto finta di non vederla perché non aveva capito che fosse lei.

Questa confessione ha fatto molto divertire Tommaso Zorzi che ha fatto notare come la ragazza sia cambiata dalla sua partecipazione a Temptation Island. Zorzi l’ha conosciuta durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip e ha ammesso che è molto cambiata grazie all’uso della chirurgia estetica.

Filippo Bisciglia ha invece commentato: “Sì, è vero: Selvaggia è cambiata tantissimo. Ai tempi di Temptation Island si allenava tantissimo, faceva culturismo. Ora è diventata più raffinata, poi sicuramente avrà schiarito i capelli, ritoccato le sopracciglia…”.

A quanto pare ha rifatto il decolleté, il naso, le labbra e fatto il filler alle guance. Inoltre ha anche dichiarato di aver abbandonato l’uso di steroidi che usava quando stava insieme a Francesco Chiofalo. Attualmente si allena senza fare uso di queste sostanze e seguendo un regime alimentare sano, privo di carboidrati.