Fiorentina-Roma, le probabili formazioni: Smalling e Chiesa in dubbio

Domani sera Fiorentina e Roma scenderanno in campo nel secondo anticipo della 17esima giornata di Serie A, gara fondamentale per entrambe le squadre, con Montella che si gioca la permanenza e Fonseca a caccia dei tre punti per mantenersi in zona Champions.

LE SCELTE DI MONTELLA – Il tecnico della viola dovrà fare i conti con la probabile assenza di Federico Chiesa, alle prese con un problema alla caviglia, recuperato invece Castrovilli. In attacco pronti Vlahovic e Boateng.

LE SCELTE DI FONSECA – In casa Roma Fonseca recupera Smalling, che oggi si è allenato in gruppo, ma difficilmente sarà schierato dal primo minuto. Stesso discorso per Kluivert, Perotti favorito per la maglia da titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. Allenatore: Montella.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca.