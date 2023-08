FKJ al Jazz:Re:Found Festival 2023

Il polistrumentisa da miliardi di streaming sul palco domenica 3 settembre

Jazz:Re:Found Festival 2023

31 agosto-3 Settembre

Cella Monte / Monferrato Unesco

FKJ aka French Kiwi Juice, all’anagrafe Vincent Fenton, è un polistrumentista francese – di origini neozelandesi – artefice di sonorità trasversali ed eclettiche. Autodidatta, grazie a un’ottima padronanza di chitarra, basso, tastiere, organi, sassofoni e loop station, FKJ oltrepassa i generi muovendosi con disinvoltura fra elettronica e pop cinematico, decostruzione e sperimentazione. Dal suo album di debutto fino al più recente “Vincent” (2022), FKJ ha conquistato una fanbase solidissima, con milioni di streaming su Spotify e centinaia di live in Asia, Europa, Australia e America.

FKJ va ad arricchire ulteriormente il già ampio cartellone di Jazz:Re:Found Festival. Da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre, si esibiranno a Cella Monte Ben UFO, Dardust, Elise Trouw, Gilles Peterson, Louie Vega, Mr. Scruff, The Comet is Coming; Dingwalls presents Patrick Forge, Janine Neye, Masumi Endo & Iona Layland; Straight No Chaser presents Paul Bradshaw, Nicola Conte, Franco D’Andrea, Roberta Cutolo, Vittorio Barabino; Dimitra Zina, Echt!, Federico Albanese, Handson Family, Jazz:Re:Found Selectors, Kau, Kety Fusco, Khalab, Lander & Adriaan, Lefto Early Bird, Radio Banda Larga, Rolrolrol, Turbojazz (liveband), Wax Up!, Zohar.

Il Festival Jazz:Re:Found è realizzato grazie al prezioso contributo dell’amministrazione comunale di Cella Monte, oltre ai diversi partner istituzionali coinvolti nella progettazione e nel supporto dell’iniziativa, come Fondazione CRA, Fondazione CRT, Regione Piemonte e Compagnia di Sanpaolo.

Fondamentale è inoltre il sostegno dalle partnership e sponsorship consolidate durante questi anni, in particolare l’azienda Bonzano Vini / Castello di Uviglie, main sponsor dal 2022, che ha dato il via al coinvolgimento dei più virtuosi player territoriali, come Gran Monferrato, Bazzi Insurance e Angelo Minetti. Inoltre anche Molinari, Nastro Azzurro, Ginuensis e Qobuz che hanno deciso di dare continuità al rapporto attivato già dalle precedenti edizioni.

Qui il link per i biglietti