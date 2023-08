Il Napoli può comprare un altro difensore

Il Napoli continua ad essere presente sul mercato. La squadra del patron Aurelio De Laurentiis non è ancora ultimata, mancano diversi calciatori per avere una rosa completa. In avanti Hirving Lozano sembra essere in uscita ed al suo posto potrebbe arrivare il danese Jesper Lindstrom. Il classe 2000 è un vero e proprio jolly offensivo che si sposerebbe alla perfezione con le idee di mister Rudi Garcia.

In dirittura d’arrivo ai piedi del Vesuvio invece c’è Gabri Veiga. Centrocampista classe 2002 del Celta Vigo. La società partenopea però starebbe pensando ad un nuovo colpo last minute. Come riportato da Il Mattino, con il piazzamento di Ostigard da mediano il Napoli potrebbe cercare un altro difensore. Natan è arrivato in azzurro al posto di Kim, ma ci vorrà tempo per farlo inserire in squadra, quindi occhio ad un nuovo acquisto in difesa.

La società partenopea è sulle tracce di Mohamed Simakan, ventitreenne centrale del Lipsia. Simakan è un difensore centrale francese di origine guineane, è forte fisicamente ed abile nel gioco aereo. E’ cresciuto nelle giovanili del Marsiglia ma ha fatto il suo esordio tra i professionisti nello Strasburgo. Con la maglia del Lipsia invece si è messo in mostra.

Il francese può giocare anche da terzino destro all’occorrenza. Insomma in ottica Uefa Champions League è un colpo importante. Con il suo arrivo, Garcia potrebbe spingere sulla nuova posizione di Ostigard come vice Lobotka. Simakan che conosce il calcio europeo non avrebbe dei tempi di inserimento lunghi con gli azzurri e permetterebbe a Natan di prendersi i suoi tempi.

Questi ultimi giorni di mercato saranno infuocati e la società partenopea dovrà riuscire a completare la sua rosa al meglio.