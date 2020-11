Flavio Briatore: come appariva da Giovane? Ecco le foto dell’ex della Gregoraci

Flavio Briatore, ex marito della soubrette Elisabetta Gregoraci, è ancora oggi, uno dei più grandi imprenditori italiani. E’ riuscito a conquistare un posto tra gli uomini più ricchi d’Italia, anche perché il suon nome è legato a moltissimi progetti aziendali. La sua carriera non è stata semplice dall’inizio.

Ha subito due bocciature alle superiori e ha conseguito il diploma da privatista. Ha, inoltre, intrapreso la carriera della ristorazione aprendo il suo primo locale, ma con scarso successo. Da giovane, però, è stato molto intraprendente, senza ombra di dubbio.

In seguito all’incontro con i Benetton è avvenuta la sua ascesa nel mondo dell’impresa e ha cominciato a coltivare ricchezza e prestigio. E’ titolare di numerosissimi locali nel mondo, tra cui il Billionaire, discoteca situata a Porto Cervo in Sardegna. Questo locale, quest’estate è stato oggetto di critiche da parte del gossip di tutto il mondo a causa dei focolai di contagio da Coronavirus di cui è stato portatore.

FLAVIO BRIATORE VA A DUBAI CON NATHAN FALCO – E’ stato chiamato più volte in causa da Elisabetta Gregoraci nella casa del Gf Vip. Per questo, per restare lontano da gossip è volato a Dubai con Nathan Falco. Per quanto riguarda l’affermazione fatta da Elisabetta, in base alla quale lui le avrebbe chiesto di risposarla, ha prima negato e poi confessato la versione dell’ex moglie.

LA FOTO DI BRIATORE DA GIOVANE – L’uomo oggi è legato al lusso e al prestigio. Ma non è sempre stato l’uomo come lo conosciamo noi oggi. Quando era un giovane imprenditore era decisamente diverso, anche se lo sguardo del vincente era sempre quello. In alcune foto di Briatore trovate in rete, si troverà un personaggio che appare del tutto diverso.