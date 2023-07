Francesca Fagnani, svelato il primo ospite di Belve: l’annuncio della Rai

Venerdì 7 luglio sono stati annunciati i palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva. Tanti ritorni, novità e colpi di scena per l’emettente televisiva che ha annunciato una vera rivoluzione, soprattutto su Rai 2. Francesca Fagnani tornerà a farci compagnia con il suo storico programma Belve, ma non solo.

Nuovi programmi e conduttori

Sono tanti i programmi che andranno in onda questo autunno, come Pino Insegno con “Il mercante in fiera”, il nuovo programma di Enrico Ruggeri e lo show affidato a Stefano De Martino. Il conduttore ed ex ballerino, infatti, tornerà con il suo Bar Stella ma approderà anche in prima serata su Rai 2 con “De Martino Show”.

Di cosa si tratta? Due prime serate di ispirazione teatrale, che andranno in onda rispettivamente il 14 e il 21 dicembre del 2023. Ma non è tutto perché la Rai sembrerebbe tenerci particolarmente al conduttore.

Stefano, infatti, sarà il primo ospite del programma Belve condotto da Francesca Fagnani. Un inizio bomba per la giornalista, molto amata dai suoi telespettatori per le domande taglienti e l’ironia nell’intervistare i propri ospiti. Quali domande farà al ballerino? Non ci resta che attendere la nuova edizione.

Anche Barbara D’Urso tra gli ospiti?

Tra gli ospiti più richiesti per la nuova stagione di Belve anche Barbara D’Urso. La nota conduttrice sembrerebbe aver chiuso i rapporti con Mediaset a causa di alcune incomprensioni. L’intervista rilasciata a Repubblica, infatti, ha scatenato un vero caos sui social.