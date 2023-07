Mara Venier, confessioni su Ultimo: “Gli voglio proprio bene. Un artista di grande talento”

Mara Venier ha rilasciato una lunga intervista per Leggo e si è esposta molto per Ultimo, dopo averlo ricevuto nello Speciale Domenica In lo scorso 12 febbraio 2023 direttamente dal Festival di Sanremo. Nello specifico, la storica conduttrice ricorda di averlo conosciuto dopo il difficile litigio che ha coinvolto i giornalisti della sala stampa.

Il rapporto tra Mara e Ultimo

Tutti ormai conoscono lo scontro tra il cantante romano e la sala stampa dei giornalisti, dopo essersi classificato secondo al Festival del 2019. Non solo, questi scontri sono continuati anche negli anni successivi fino al suo ritorno a Sanremo 2023 dove si è classificato quarto.

Mara ha ricordato il litigio del 2019 prendendo le difese del ragazzo: “Sappiamo com’è Sanremo per i giornalisti, basta mezza parola per farla diventare una telenovela”. La conduttrice ha poi dichiarato che secondo lei Ultimo è un grande artista di talento. La donna ha ricordato il gesto del cantante di farle recapitare dei fiori:

“Gli voglio proprio bene. Da allora siamo rimasti sempre in contatto. C’è un rapporto familiare tra noi. Ho conosciuto la mamma, mi ha mandato dei video di lui con la nonna, credo di essere in qualche maniera la zia di Niccolò. Ci siamo sentiti molto durante il lockdown, tra noi è rimasto un legame molto affettivo”.

Mara ritiene che Ultimo sia una “persona meravigliosa, un’anima nobile. Secondo me chi segue Niccolò si riconosce in lui. Non è una questione di età perché io potrei essere sua nonna. In qualche maniera ci riconosciamo nelle sue canzoni. A qualsiasi età”.