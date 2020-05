Francesco Chiofalo nel mirino delle critiche per un regalo alla fidanzata: ‘me lo posso permettere’

Francesco Chiofalo è tornato ormai da mesi con la sua fidanzata ed ex tentatrice di Temptation Island, Antonella Fiordelisi. Il ragazzo è finito nel mirino delle critiche a causa di un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme cos’è successo.

IL REGALO DI FRANCESCO CHIOFALO AD ANTONELLA – A causa del Coronavirus e della chiusura delle attività per diversi mesi, Francesco Chiofalo non ha potuto fare dei regali alla sua ragazza Antonella Fiordelisi. Alcune feste, dunque, sono ‘saltate’, come ad esempio il compleanno o la Pasqua. Il ragazzo avrebbe voluto subito rimediare, adesso che si può, ma Antonella avrebbe ribadito più volte di non volere nulla.

Dopo poco, però, Francesco ha pubblicato una storia nella quale mostra con ‘orgoglio’ lo scontrino delle cose acquistate alla sua ragazza. Il prezzo, naturalmente, è saltato subito agli occhi dei followers. Il ragazzo avrebbe speso ben 3200 euro. Vi mostriamo, qui di seguito, lo screen della storia:

Come se non bastasse, ha scritto: ‘pensate se il regalo lo voleva’, con tanto di faccina triste. Naturalmente non sono mancate le innumerevoli critiche.

LE CRITICHE A FRANCESCO CHIOFALO – Non sono mancate le critiche fatte a Francesco per quanto scritto nelle sue Instagram stories. Naturalmente il ragazzo ha subito risposto dichiarando che ha potuto fare un tale regalo perche ‘se lo può permettere’.

Le critiche, una volta letto il commento di Chiofalo, sono aumentate ancora di più. Il ragazzo ha poi scelto di fare alcune storie nelle quali chiedeva ai followers di smettere di offenderlo, poichè ha solo fatto in modo che l’economia si riprendesse acquistato in un negozio della sua zona. E voi siete d’accordo?