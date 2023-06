Francesco Totti è tornato a far chiacchierare le pagine di gossip, questa volta per le sue attività sospette sui social. L’ex capitano della Roma, infatti, ha lasciato dei like tattici alle foto di Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e moglie di Raimondo Todaro.

Like cancellati

L’ex calciatore, ora legato sentimentalmente a Noemi Bocchi, ha lasciato qualche like per poi cancellarli. Tuttavia, Deianira Marzano, esperta di gossip e influencer, ha tenuto traccia della sua attività mostrando il tutto sul suo profilo. “Totti è 4 giorni che mette like a tutte le sue foto” scrive la Marzano.

Infatti, l’ex calciatore ha lasciato dei like ad alcune foto tra le quali scatti in costume. Ad apprezzare le foto della ballerina anche Raimondo Todaro, il quale ha lasciato anche dei commenti. In questo caso tutto nella norma, anzi, la coppia ha così smentito le voci di un’altra crisi matrimoniale.

Per quanto riguarda Totti, lasciare un like e poi cancellarlo non è proprio una mossa furba, considerando il modo scaltro degli utenti web di appropriarsi di screenshot e quant’altro. Che l’ex capitano della Roma abbia cancellato i like per non far arrabbiare la sua compagna? Chissà.