Francesco Totti, replica a Ilary Blasi: “Più ricca di me”

Un conflitto senza riserve. Francesco Totti risponde tramite i suoi avvocati alle recenti accuse di Ilary Blasi, che accusa l’ex capitano della Roma di aver giocato tre milioni di euro al Casinò, oltre a ritardare i pagamenti del mantenimento. Tutto si concentra sul denaro e sull’importo dell’assegno mensile che Totti dovrà versare per i figli.

Per Francesco Totti l’ex moglie sarebbe più ricca

La causa di separazione tra la coppia iconica di Roma, che per anni ha ispirato gli italiani, sta erodendo ogni fondamento del loro rapporto passato. Nella sua memoria difensiva, presentata da Ilary, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha accusato Totti di lasciare spesso da sola in casa la figlia Isabel “per partecipare ad eventi mondani” e di averle fatto saltare più di una volta le lezioni di pattinaggio. Inoltre, secondo le accuse, sarebbe cronicamente in ritardo nel pagamento dell’assegno di mantenimento.

In aggiunta, si afferma che spende al casinò “somme pari a 6,5 volte quelle destinate ai figli”. Gli avvocati di Totti hanno risposto immediatamente, sostenendo che, in breve, la madre dei suoi figli sarebbe più abbiente di lui.

Nel documentario ‘Unica’, Ilary Blasi ha narrato la sua versione dei fatti riguardanti la fine del matrimonio con Totti. Per la produzione del format, disponibile su Netflix, la showgirl avrebbe ricevuto un compenso di 700mila euro. Inoltre, controllerebbe diverse società, tra cui la Number 5, di proprietà del padre Roberto Blasi. Questo punto è al centro delle dispute, poiché influenzerà anche il calcolo dell’assegno mensile che Totti dovrà pagare.

Chi ha tradito per primo?

Un altro aspetto fondamentale della contesa tra i due coniugi riguarda il dibattito su chi abbia tradito per primo. È per questo motivo che Totti ha deciso di convocare come testimone per la causa di separazione Cristiano Iovino, il personal trainer che in un’intervista al Il Messaggero ha recentemente ammesso di aver avuto “incontri intimi” con Ilary Blasi, smentendo così la versione della presentatrice esposta nel documentario Unica.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i legali di Totti avrebbero indicato nella memoria difensiva anche altri flirt avuti dalla showgirl con personaggi del mondo dello spettacolo. Gli avvocati di Ilary, invece, hanno menzionato Noemi Bocchi come testimone e potrebbero citare altre “avventure” della leggenda giallorossa. Attualmente l’assegno di mantenimento mensile ammonta a 12.500 euro, ma la Blasi mira a raddoppiarlo.