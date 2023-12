Nella casa del Grande Fratello continuano le dinamiche. Il triangolo Mirko, Perla e Greta sta appassionando milioni di telespettatori. I ragazzi sono diventati noti durante la partecipazione a Temptation Island, dove Mirko e Perla si sono presentati come una coppia in crisi e Greta come tentatrice.

Il programma è finito con la nascita di una nuova coppia, quella formata da Mirko e Greta. Dopo diverse frecciatine sui social che hanno visto protagonisti tutti e tre i ragazzi, Mirko ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Alfonso Signorini, dopo aver ascoltato i dubbi e le crisi del ragazzo nei confronti di Greta e Perla, ha chiesto a Perla di diventare concorrente ufficiale e successivamente a Greta.

Al momento tutti e 3 i ragazzi si ritrovano a convivere h24 nella casa e la situazione è davvero complicata. Mirko non è chiaro con se stesso e con il pubblico, non facendo trasparire se il suo cuore è ancora legato a Perla o a Greta.

L’ingresso di Luca Vetrone

Sono tantissimi i fan che seguono Perla e che difendono la ragazza notando che nella casa tra Mirko e Greta probabilmente c’è ancora del tenero. Un nuovo ingresso però potrebbe cambiare le cose, visto che tra i nuovi ingressi c’è quello di Luca Vetrone.

Proprio Perla in casa ha raccontato di un incontro avuto con il bel modello: “Io e Luca ci siamo conosciuti in amicizia, non è successo nulla ma posso dire con tranquillità che è un bellissimo ragazzo”.

Che cosa succederà dopo l’ingresso del nuovo concorrente? Probabilmente questa ventata di novità potrebbe schiarire le idee a Mirko e permettere a Perla di distaccarsi da questo triangolo diventato negli ultimi giorni, molto complesso da gestire.