Sonia Bruganelli è stata per due anni consecutivi una delle opinionisti del Grande Fratello. Il suo modo tagliente e spesso incisivo di commentare quanto succedeva nella casa ha visto i telespettatori schierati in due fazioni ben distinte: da una parte quelli che sostenevano la bella opinionista e dall’altra, una fetta di popolazione che non ha mai condiviso il modo di lavorare della Bruganelli.

Ad ogni modo dopo due anni di partecipazione, Sonia ha lasciato il posto a Cesara Buonamici e nella sua vita non sono mancati molteplici cambiamenti. Proprio pochi mesi fa infatti, Sonia e Paolo Bonolis hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Dall’intervista rilasciata a Vanity è apparsa la sofferenza di Bonolis e la razionalità della Bruganelli. Entrambi ad ogni modo hanno dichiarato il bene e l’affetto che ancora li lega e che li legherà per sempre visti anche i loro figli.

Sonia Bruganelli ritorna in televisione

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Sonia ritorna in televisione con un nuovo format. Quest’ultimo nasce con l’idea di dare vita a nuovi podcast e i racconti delle mamme in difficoltà, donne che contattano Sonia anche privatamente.

Il programma sarà trasmesso oltre che sui canali Sdl.tv e anche su Mediaset infinity. “I libri di Sonia” sarà un programma che mixerà la buona lettura ed il buon vino, come dichiarato dalla Bruganelli: “Avremo scrittori impegnati, che hanno raggiunto grandi traguardi e vinto premi importanti, ma anche libri pop, più leggeri. Questo programma mi tocca il cuore, per me ha un valore molto importante”.