GF Vip, Alex Belli infastidito dalla gelosia di sua moglie: “Lei si fida di me ma ha sempre un po’ di gelosia…é sudamericana”

La partecipazione di Alex Belli nell’attuale edizione del GF Vip ha letteralmente acceso di gelosia la bellissima e fumantina moglie, Delia Duran. L’attrice e modella sudamericana dai suoi social tuona contro le troppe donne che ronzano attorno al marito che, seppur legato a lei non nega un leggero fastidio legato ai suoi comportamenti piuttosto oppressivi.

Non ci ha messo molto Delia Duran per far capire a tutte lì nella “Casa” che il suo uomo è zona off limits. La meravigliosa sudamericana, attraverso i suoi social, ha voluto marcare il territorio in maniera decisamente forte ricordando a tutte che con lei non si scherza e che è pronta, coltello tra i denti, a difendere il rapporto con Belli. Rapporto appena suggellato in estate con una cerimonia di nozze da favola alle Maldive.

La sfuriata della Duran deriva soprattutto da un post a firma Sophie Codegoni in cui l’ex tronista di Uomini e Donne affermava maliziosa: “So che nella casa c’è un uomo molto bello, Alex Belli. So che è sposato, ma è lui che deve essere fedele…” , una frase che ha letteralmente fatto bollire il sangue della modella sudamericana. Un altro colpo al cuore della Duran è arrivato quando le tre principessine Selassie di Etiopia hanno un po’ troppo allungato le regali manine sul corpo di Alex che per l’occasione ha lasciato intravedere anche parte dello scolpitissimo addominale. Le immagini non sarebbero potute essere più chiare tanto che la reazione della donna si è consumata immediatamente su Instagram dove si è potuto leggere: “Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa? Al mio paese non funziona così… “. Ha poi rincarato la dose scrivendo:

“Mio marito è entrato nella casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore. Come ti permetti Sophie Codegoni! Come si permettono le tre “principesse”. Se questa è la piega della trasmissione, entro nella casa e me lo porto via!! Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane!”

Avvertito del gran putiferio che si stava consumando fuori dalla “Casa”, Alex Belli ha voluto stemperare i toni non rinunciando però a lanciare un messaggio anche alla neo moglie, chiedendole di lasciarlo più libero di godersi l’esperienza. “Voglio vivermela così – esordisce Belli che continua – non voglio essere frenato dalla sua gelosia. Io e Delia siamo stati per tre anni sempre insieme, è un rapporto simbiotico. Lei si fida di me, ha sempre un po’ di gelosia, è sudamericana… Non penso ci sia stato niente in questi giorni però!”. Sarà davvero finita qui?