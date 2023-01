GF Vip, Davide Donadei rimproverato dagli autori: cosa è successo?

Nella giornata di ieri ad essere ripreso da un’autrice del GF Vip è stato Davide Donadei, attuale concorrente. Il gieffino, infatti, è stato ripreso a causa del comportamento avuto durante una chiacchierata con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

RIPRESO DA UN’AUTRICE DEL REALITY – L’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di Oriana Marzoli, a cui rivolto molto spesso delle parole per nulla carine. Ha parlato di lei anche ieri con Antonella e Nikita, durante un momento di relax in giardino.

Una volta rimasto solo con la Pelizon, Donadei ha continuato a parlare non solo della venezuelana, ma anche di un altro coinquilino. Ad un certo punto, infatti, il gieffino ha affermato: “Ha un copione scritto, prima cosa. Poi ti posso dire un’altra roba? C’é qualcuno che non mi convince oltre lei. Hai capito chi?”.

Dato che Nikita non capiva a chi si stesse riferendo, Davide ha iniziato a scrivere qualcosa su un foglio. Da quanto mostrato da alcune immagini, il ragazzo ha tentato di comunicare in codice con la gieffina, così da non fare alcun nome. La cosa, però, non è affatto sfuggita e non solo ai telespettatori.

Non appena ha iniziato a scrivere sul foglio, Donadei è stato prontamente rimproverato da un’autrice del GF Vip: “Davide penna e carta in magazzino, subito. Subito”. Nonostante i tentativi di dimostrare la sua innocenza, il gieffino si è dovuto alzare.