GF Vip, ex concorrenti squalificati contro la Ricciarelli: “Sono schifato perché noi siamo figli di… no?”

Prima della messa in onda dell’ultima puntata del GF Vip, in molti chiedevano la squalifica di Katia Ricciarelli. Il pubblico è infatti rimasto indignato per le varie uscite omofobe e razziste della soprano. Questo, però, non è avvenuto.

La decisione del programma non è piaciuto non solo al pubblico, ma anche ad alcuni ex volti del reality. A scagliarsi contro la trasmissione e la Ricciarelli sono stati alcuni ex volti. Si tratta di alcuni dei concorrenti che, per vari motivi, sono stati squalificati.

LA REAZIONE DEGLI EX VIPPONI – Sebbene il popolo dei social avesse chiesto a gran voce la squalifica della Ricciarelli, ciò non è avvenuto. La soprano, insieme agli altri inquilini, sono stati duramente rimproverati da Alfonso Signorini.

La decisione è stata commentata anche da Denis Dosio, Filippo Nardi, Stefano Bettarini e Salvatore Veneziano. Gli ex concorrenti si sono scagliati contro la produzione e la Ricciarelli, pubblicando i loro pensieri sui social.

Nelle sue IG Stories, Bettarini ha così commentato: “‘Abbiamo perso le linee guida’. La legge di certa TV non è uguale per tutti. Meditate gente, meditate”. Dal canto suo, Nardi ha twittato: “Quindi fondamentalmente nessun provvedimento? Che sorpresone”.

E se Dosio ha condiviso i commenti di alcuni utenti del web, Veneziano ha deciso di pubblicare un breve video su Instagram. L’ex volto del GF Vip ha così dichiarato:

“Questa sera è stato vergognoso, molto! Non sono inca*zato, sono inca*zato di più! E’ inutile che il paladino della giustizia sia entrato in casa per rimproverare le persone. Non funziona così. La gente non dimentica quelle frasi di razzismo, quelle di omofobia ed il povero Manuel attaccato da Katia perché non riusciva a chiudere la porta. Secondo te Alfonso noi adesso facciamo finta di niente? Non ci siamo dimenticati. Sono indignato e schifato perché noi siamo figli di… no? Ma ancora credete a Babbo Natale? Ma andassero a ca**re”.