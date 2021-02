GF Vip, la lettera di Rosalinda a Zenga: “Un’emozione che non può essere descritta”

Nel corso di queste settimane, davanti le telecamere del GF Vip è nata una nuova storia d’amore. Nonostante la finale sia alle porte, è scattata la scintilla tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Una coppia che ha creato non poche polemiche sia dentro che fuori la casa, ma che ha appassionato il pubblico.

Prima della diretta di lunedì, puntata in cui è stato eliminato proprio il figlio di Walter Zenga, Rosalinda ha voluto scrivere una lettera all’ormai ex gieffino. La ragazza ha infatti ammesso di essere molto timida, decidendo quindi di dichiararsi mettendo nero su bianco i suoi sentimenti.

“Un’emozione che non può essere descritta” – Ai tanti attenti fan del reality non era affatto sfuggita l’intesa che si era creata tra Rosalinda e Andrea. Si era molto discusso di questo feeling, culminato poi nel bacio scambiato sotto le coperte. Nonostante i commenti negativi che la coppia ha ricevuto, soprattutto la Cannavò, i due non si sono lasciati condizionare.

L’attrice ha voluto scrivere una lettera a Zenga, cercando così di descrivere i forti sentimenti che prova nei suoi confronti: “Parole scritte nero su bianco, un po’ per la timidezza che mi blocca quando mi trovo di fronte a quei tuoi occhi così trasparenti, un po’ perché sin dall’inizio un bigliettino fu l’inizio di tutto. L’inizio di un’emozione che non può essere descritta con semplici parole ed è per questo che viverla è stata l’unica cosa che potessi fare perché nulla di così unico e speciale aveva mai travolto la mia vita”.

Prima della puntata andata in onda lunedì, Zenga aveva fatto una proposta alla messinese. In caso non fosse uscito per via del televoto, cosa che invece è accaduto, Andrea aveva proposto alla gieffina di dormire insieme. La ragazza ha però rifiutato.