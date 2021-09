GF Vip, l’avvertimento di Adriana Volpe: “Dirò la mia, tirando fuori gli artigli”

Questa sera tornerà in onda il GF Vip, portando con sé delle novità. Tra i cambiamenti di questa sesta edizione ci sono i volti degli opinionisti, non più Pupo e Antonella Elia, ma Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe. A parlare di questa nuova edizione è l’opinionista attraverso un’intervista a Il Giornale.

“Dirò la mia, tirando fuori gli artigli” – Solo qualche anno fa la Volpe ha varcato la porta rossa, divenendo una delle concorrenti più amate di tutte le edizioni Vip. Come già accaduto con altri ex gieffini, ad esempio Tommaso Zorzi, anche la Volpe ora si ritroverà ad essere opinionista e non concorrente.

Riguardo a questa nuova esperienza, a Il Giornale la conduttrice ha voluto lanciare una sorta di avvertimento ai nuovi concorrenti: “Dopo le prime due puntate, dedicate alla loro presentazione, comincerò a dire la mia. E vedrete come tirerò fuori gli artigli, sempre con rispetto comunque”.

Riguardo al nuovo cast, Adriana ha voluto dire la sua su alcuni volti. Si è detta incuriosita e interessata a conoscere Jessica, Lucrezia e Clarissa, le tre principesse, pronipoti dell’ex imperatore dell’Etiopia Hailé Selassié. Su Katia Ricciarelli, invece, la Volpe è sicura che la donna stupirà tutti con la sua ironia. Riguardo Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto paralizzato dopo una sparatoria, l’opinionista ha ammesso: “Sarà un trascinatore”.

In conclusione Adriana è tornata a parlare del suo abbandono durante la sua avventura all’interno del GF Vip, dovuto a motivi personali. Proprio per questo e per la stima che nutre verso Alfonso Signorini che la donna è felice di questo ritorno. Riguardo al direttore di Chi, nuovamente al timone della conduzione, Adriana ha dichiarato:

“Ha impreziosito il programma grazie alla scelta del cast e al lavoro di introspezione dei Vip lavorando sulla loro parte nascosta. Però senza indugiare in maniera eccessiva e senza cadere nel trash”.