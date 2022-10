GF Vip, le pesanti insinuazioni di Romita sugli autori: “Appena vedono che uno dei loro sta a rischio gli mettono l’immunità”

Come dimostrato fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Attilio Romita non ha peli sulla lingua. Nel corso delle scorse settimane, infatti, il giornalista ha rilasciato alcune forti dichiarazioni che gli autori del programma sono stati costretti a censurare invano. Dopo l’ultima puntata, andata in onda lunedì in prima serata, il gieffino si è scagliato contro la produzione del programma, lasciandosi andare a pesanti insinuazioni.

“Appena vedono che uno dei loro sta a rischio gli mettono l’immunità” – Al contrario di quanto accaduto nelle precedenti puntate, nell’ultima all’uomo non è affatto andata giù l’ultima nomination. Durante uno suo sfogo, Attilio ha rilasciato delle pesanti insinuazioni contro gli autori del reality e il loro comportamento nei confronti di alcuni concorrenti.

Parlando con Antonella Fiordelisi, come riportato da Biccy.it, Romita ha parlato dell’immunità di alcuni gieffini: ““Ho capito, ma questi li mettono tutti con l’immunità, ma tutti, ogni volta li coprono per… Appena vedono che uno dei loro sta a rischio, li mettono con l’immunità. E noi dobbiamo scannarci invece“.

Il giornalista ha poi continuato il suo sfogo con Charlie Gnocchi, dichiarando che: ““Charlie ti prego, che tu se non ti avessero messo con l’immunità, tu eri già fuori da qua. Invece, siccome sei stato bravo e hai tessuto una rete di relazioni utili ed efficaci. E questo ti deve essere riconosciuto. A te se fai una cavolata ti mettono l’immunità e sei a posto. Io le cavolate non le ho fatte e mi mettono in nomination. Dimmi tu qual è la logica. Tu sei andato una volta in nomination, io già tre volte. Hanno capito che c’era questo rischio e ti hanno messo immune ogni puntata dai”.

Il concorrente del GF Vip ha poi così concluso: “E non mi capisci. Io ti dico picche e tu mi rispondi spade. Il mio contributo questa trasmissione di grande successo è diverso dal tuo. Non tirare fuori argomenti che non c’entrano nulla con quello che sto dicendo.Se tu fossi un mio amico mi diresti ‘Attilio a te conviene andare via di qui’. Questo non è un gioco è una pu*****ta che ti stai inventando tu”.