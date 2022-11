GF Vip, nuovo crollo emotivo per Luca Salatino: “Sto male non ce la faccio più”

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, sembrava che Luca Salatino avesse deciso di voltare totalmente pagina. Nonostante l’incontro con la fidanzata Soraia Ceruti, in cui aveva promesso che avrebbe cambiato atteggiamento, il gieffino ha avuto un nuovo crollo emotivo.

“Sto male non ce la faccio più” – Dopo pochi giorni dall’incontro con la fidanzata, Luca ha avuto l’ennesimo momento di sconforto. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si è sfogato con Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon, rivelando di voler ancora abbandonare il gioco. Ripensando a quanto accaduto durante la puntata andata in onda giovedì, il ragazzo, come riportato da IsaeChia, ha ammesso di essersi pentito della scelta fatta:

“Vorrei tornare indietro… abbracciarla e andarmene perché è quello che dentro di me voglio veramente. L’ho fatto per lei in parte per lei ma manco lei lo vorrebbe io lo so. Qua dentro so io come si sta. Io devo ascoltare dentro me stesso. Il televisore, la luna, è tutto bello ma sono sessanta giorni quante volte mi ha visto così? Dimmi la verità. Io questo stato mio non lo posso controllare. Ogni volta pure in puntata che mi faccio vedere da tutta Italia che sto così. Per me è una cosa bella quello che mi ha detto lì. Per questo che dico, perché deve essere visto il gesto e non può essere visto un gesto d’amore che piglio e mando tutto a fanc***. Diventa una cosa brutta”.

Ad intervenire è stato anche Daniele Dal Moro, che più volte ha consolato l’ex volto di Uomini e Donne. Nello sfogarsi, Salatino ha confessato al gieffino cosa vorrebbe che Soraia facesse per lui:

“Sto male non ce la faccio più. Sono stanco, non ce la faccio più. Lo sai io di che ho bisogno? Che viene lei, mi abbraccia e mi porta via. Sarebbe la cosa più bella che potrebbe fare per me”.