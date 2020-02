GF VIP: Paola si sfoga con Adriana

Da quando è entrata nella casa del GF VIP, Paola Di Benedetto non ha mai nascosto il malessere causato dalla distanza con il suo fidanzato. Madre Natura, proprio oggi, si è confidata con Adriana Volpe, rivelando di quanto la reclusione in casa stia iniziando a pesarle. La Volpe, come sempre, è riuscita a trovare le giuste parole per confortare la ragazza.

“È come se fossi in un loop” – “È come se fossi in un loop”, esordisce la Di Benedetto, cercando di spiegare il suo stato d’animo, per poi continuare: “Ci penso sempre, ogni giorno, ma è come se mi fossi abituata”. La conduttrice è riuscita a confortare Paola, facendole capire di non essere la sola a sentirsi così. La gieffina ha poi continuato il suo sfogo: “È orrenda come idea, ma se non lo vivi è strano. La mia paura è se al di fuori sembri come se io mi fossi assentata, ma la vita va avanti”. Adriana ha comunque continuato a rassicurare la ragazza, spiegandole che la sua è una forma di difesa che porterebbe ad abituarsi al dolore dell’assenza.

“Mi sono messa l’anima in pace” – Paola ha continuato a parlare del fidanzato, Federico Rossi, il cantante del duo Benji&Fede. La ragazza, infatti, ha rivelato che spesso ha sperato che Fede entrasse dentro la casa per farle una sorpresa. Ora, invece, ha rivelato di essersi messa l’anima in pace. Sospirando, la Volpe ha risposto alle parole della Madre Natura di Ciao Darwin: “È come se stai elaborando un distacco che devi accettare. Noi dobbiamo finire un percorso, fuori, invece, vedendoci hanno ricordi e stimoli, questo ti fa desiderare una persona”. La donna ha poi cercato nuovamente di mettere pace nell’animo inquieto della giovane. “Però tu non devi pensarci – ha così confortato la modella – dai per certo che la percezione di fuori è diversa, la nostra è invece è un’autodifesa per non illuderci e continuare ad andare avanti”.