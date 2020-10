GF Vip, Patrizia De Blanck nei guai: ha nascosto un oggetto in valigia

Da quanto mostrato da un video condiviso da Bicchy, un concorrente del GF Vip sarebbe finito nei guai. Si tratta di Patrizia De Blanck, l’esuberante Contessa molto amata dal pubblico del reality. Stando a quanto visto durante la diretta, nei giorni scorsi la donna si è resa protagonista di uno scherzo dai risvolti inaspettati.

LO SCHERZO DEL GF – Nel regolamento del reality, è assolutamente vietato portare oggetti che possano mettere in contatto i concorrenti con il mondo esterno. Quest’anno, però, il programma ha deciso di concedere agli inquilini l’orologio del forno. Infatti, tra gli oggetti vietati rientrano gli orologi, il telefono, la televisione, tablet.

La scorsa sera, la burla dei produttori si è concentrata proprio sull’orologio del forno, molto spesso controllato da vip. Verso le 00:20, la produzione ha avvisato Pierpaolo Pretelli che l’orologio stava segnando l’ora sbagliata e che, in realtà, erano le 2:20. L’ex velino ha subito avvertito i compagni. Saputa la notizia, la Contessa ha inconsapevolmente svuotato il sacco.

L’OROLOGIO NASCOSTO IN VALIGIA – Dopo la scoperta fatta, Enock ha subito invitato Patrizia ad andare a letto vista l’ora tarda. La concorrente ha però dato una risposta inaspettata: “Le due? Che ore sono? Sballato? No, non è vero, vai a vedere che non è vero. Non hanno cambiato nulla, l’orario è quello giusto io ho l’orologio. C’ho l’orologio e te lo dico subito” .

Per mostrare al ragazzo di star dicendo la verità, la Contessa l’ha portato in camera per poi mostrargli l’orologio che aveva nascosto in valigia: “Avevo ragione, è mezzanotte e venti. Adesso vatti a sistemare e poi dormi“.