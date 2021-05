Gfrande Fratello, Federica Lepanto è diventata mamma

Federica Lepanto l’abbiamo conosciuta nella quattordicesima edizione del Grande Fratello. Ne è passato di tempo dalla sua vittoria poiché l’infermiera ha dato alla luce il suo primo figlio. Vediamo cosa ha detto.

UNA NUOVA VITA PER FEDERICA – A annunciare il lieto evento è stata proprio la mamma dell’infermiera ed ex gieffina, pubblicando una semplice frase: “Il più bel dono. Grazie cuore”. L’ex vincitrice non è apparsa più in televisione e nel frattempo si è goduta (e continua a farlo) la sua storia d’amore con Cristian Piccilli.

In un’intervista per Nuovo TV, Federica Lepanto svelò dei retroscena della sua vita sentimentale e dichiarò di essere al settimo mese di gravidanza e di aspettare un maschietto.

“Per il momento i fiori d’arancio non sono nell’aria. Ora siamo entrambi concentrati sulla nascita nel nostro meraviglioso bambino. Non nascondo che l’idea di partorire con la pandemia in corso mi spaventa. Quando tutto tornerà alla normalità allora potremo fare progetti per il nostro futuro insieme” spiegò la donna.

RITORNO AL GRANDE FRATELLO – Tempo fa, l’ex gieffina spiegò di non essere intenzionata per ora ad un ritorno nel programma o in tv. L’ultimo flirt con Alessandro Calabrese, seppur fugace, è finito molto male. A distanza di tempo, i due si sono mandati tramite social parecchie frecciatine.