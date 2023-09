GFVip, Alessandro Basciano smette di seguire sui social la fidanzata Sophie Codegoni: crisi?

Alessandro Basciano ha smesso di seguire sui social la sua fidanzata Sophie Codegoni: in molti credono ci sia una crisi in corso

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembrerebbero in crisi, così come notato dai fan della coppia. Un dettaglio non è sfuggito agli occhi dei follower, i quali sono convinti che tra i due le cose non vadano bene.

Tolto il follow

Alessandro e Sophie sono una coppia ormai da tempo, i due sono diventati anche genitori della piccola Celine Blue lo scorso maggio e hanno continuato a postare contenuti da coppia perfetta e innamorata. Tuttavia, qualcosa deve essere cambiato perché i follower hanno notato un dettaglio interessante.

Pare che Basciano abbia tolto il “segui” su Instagram alla fidanzata, mentre Sophie no. Questo gesto ha fatto scattare l’allarme tra i fan, i quali credono che tra i due ci sia una vera e propria crisi in atto. Al momento, i Basciagoni non hanno rilasciato dichiarazioni particolari in merito.

Vi ricordiamo che Alessandro tempo fa fece la proposta di matrimonio a Sophie, pertanto ora ci si chiede se effettivamente i due convoleranno a nozze oppure no. La coppia ha ricevuto numerose critiche a causa di alcuni comportamenti adottati con la figlia appena nata.

Ad esempio, un paio di settimane dopo dalla nascita, i due l’hanno portata in vacanza in barca. La Codegoni, però, è stata accusata anche per aver trascorso un weekend da sola con Alessandro lasciando la piccola ai suoi genitori.