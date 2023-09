Stefano De Martino, complimenti all’ex Emma Marrone sui social: mossa studiata per Belen?

Stefano De Martino si è fatto notare recentemente sui social per alcuni complimenti fatti alla sua ex storica, Emma Marrone

La coppia (ormai non più coppia) formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez è sicuramente quella più discussa e chiacchierata dello spettacolo. Con i vari tira e molla, frecciatine sui social, chiacchiere da bar, i due tengono incollati sugli schermi tutti gli amanti del gossip nostrano.

Stefano e i complimenti all’ex

Se da una parte Belen ha ufficializzato la sua storia d’amore con Elio Lorenzoni, dall’altra Stefano De Martino si è fatto notare per dei complimenti fatti alla sua ex fidanzata, Emma Marrone. Tra i due è rimasta una profonda amicizia e sappiamo che non c’è malizia nel gesto del presentatore Rai. In molti, però, credono che l’uomo abbia voluto in qualche modo attirare l’attenzione di Belen.

Nello specifico, l’ex ballerino professionista di Amici ha condiviso tra le sue stories il nuovo singolo di Emma, Iniziamo dalla Fine. Stefano ha taggato la cantante salentina e le ha fatto gli applausi congratulandosi con lei.

Il gesto ha creato non pochi sospetti, non tanto per il suo bellissimo rapporto di amicizia con Emma, quanto per la decisione di congratularsi con lei davanti a milioni di persone sapendo che questo gesto sarebbe stato notato.

Nel frattempo, Belen è stato sommersa da commenti dopo aver ufficializzato con degli scatti la sua nuova storia d’amore con Elio Lorenzoni. La showgirl argentina è stata anche accusata di aver creato questo teatrino per lanciare la sua nuova linea di abbigliamento. Permetteteci un commento: è davvero difficile stare dietro alle vicende De Martino – Rodriguez.