GFVip, Giulia Salemi sul programma: “Non è una guerra…”. Riferimento a Signorini?

La nuova edizione del GFVip è molto discussa sul web, soprattutto per il triangolo Alex Belli/Soleil Sorgé/Delia Duran. L’entrata di quest’ultima nel reality, inoltre, ha scatenato una forte ondata di polemiche da parte di chi non ne può più di assistere sempre alle stesse scene. Giulia Salemi, influencer ed ex gieffina, ha commentato quanto sta accadendo e alcuni follower hanno intravisto una velata frecciatina ad Alfonso Signorini.

Signorini caccia dallo studio Alex Belli

Nonostante il conduttore sia stato il primo grande appassionato del triangolo artistico, pare che anche lui si sia stancato della situazione poco chiara. Durante la scorsa diretta, infatti, il giornalista ci ha voluto vedere chiaro per capire i meccanismi attuati da Belli e compagna. Tuttavia, Signorini non ha ricevuto risposte precise e a seguito dei continui battibecchi tra studio e casa, ha deciso di cacciare Alex.

Una mossa che sicuramente ha diviso il web: chi ha applaudito al conduttore ormai stanco degli stessi teatrini messi in atto da ormai quattro mesi; chi invece l’ha bacchettato per aver mancato di professionalità nei confronti di un concorrente che, nel bene e nel male, ha portato avanti un programma.

Giulia Salemi su Twitter: “Non è una guerra”

Tra i tanti ex vipponi e personaggi dello spettacolo che hanno commentato l’accaduto anche Giulia Salemi, la quale sta presentando il GFVipParty su Mediaset Infinity. L’influencer, infatti, ha ricordato che il GFVip è pur sempre un reality che deve essere preso con leggerezza, senza sfociare in esagerazioni. Qualcuno ha visto in questo tweet una velata frecciatina ad Alfonso Signorini.

“Il GF ha due tipi di spettatori. Quelli che lo vivono come un momento di svago e leggerezza da cui ti aspetti evasione dalla quotidianità e quelli che lo vivono come se i concorrenti fossero in guerra. Vi do una news flash…non è Squid game è il #gfvip. Più leggerezza per tutti” ha commentato la giovane influencer. Da che parte state?