GFVip, Lulù Selassié frequenta il cantante Deddy? Parla la princess

In questi ultimi giorni la voce su un presunto flirt tra Lulù e Deddy ha fatto il giro dei social. Ecco come stanno davvero le cose

Per alcuni volti dello spettacolo quest’estate, che sta giungendo al termine, è davvero bollente. Lulù Selassié, ex concorrente del GFVip, è tornata al centro del gossip per un presunto flirt, ma questa volta non c’entra Manuel Bortuzzo. Vediamo dunque cosa è accaduto alla princess.

Flirt in corso con un noto cantante?

Tutto è iniziato quando la principessa etiope ha pubblicato un selfie nel bagno di un noto cantante finalista di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Deddy, il quale ha avuto una storia anche con la sua ex collega Rosa Di Grazia. Dopo aver pubblicato lo scatto, la princess è finita al centro del gossip a causa di teorie del complotto circa una loro relazione segreta.

Se inizialmente entrambi non hanno commentato la vicenda, alla fine ci ha pensato Lulù a fare chiarezza sulla questione. Un utente le ha chiesto tramite il box delle domande su Instagram: “Ti metteresti mai con Deddy?”. A quel punto Lucrezia ha deciso di rispondere per mettere a tacere queste voci.

La giovane princess ha risposto: “No, perché è un mio amico. Gli voglio molto bene, è una persona vera e poi abbiamo la stessa passione per la musica. Lui è diventato il nostro fratellino”. Dunque tra Lulù e Deddy non c’è nessuna frequentazione o storia d’amore.

I due sono molto amici e pare che il cantante sia molto legato anche alle due sorelle. Chi sperava in questa love story dovrà accettare la dura realtà.