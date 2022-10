GFVip, Martina Nasoni in ospedale per problemi al cuore: “Qui ho scoperto di avere il Covid”

Martina Nasoni, ex gieffina, ha raccontato sui social di non stare molto bene e di essersi recata in ospedale. Tuttavia, nel farsi curare ha scoperto di essere positiva al Covid. Vediamo cosa è successo.

L’amara scoperta: “Qui ho scoperto di avere il Covid”

Martina, dopo aver accusato problemi al cuore, ha deciso di recarsi al pronto soccorso per chiedere aiuto. La giovane non sapeva affatto di essere anche positiva al Covid, ma a seguito di un tampone di routine ha fatto questa amara scoperta. L’ex gieffina ha spiegato il tutto dalla camera dell’ospedale:

“Allora raga, io sono venuta qua al pronto soccorso, perché purtroppo da ieri non mi sento bene, benissimo, a livello purtroppo cardiaco. Quindi sono venuta qua a fare degli accertamenti, dei controlli”.

La giovane sta cercando di capire cosa sia accaduto e da cosa derivi questo malessere. Vi ricordiamo che Martina purtroppo soffre di problemi cardiaci, pertanto risulta un soggetto molto fragile.

“Fatto sta che non sono qua perché credevo di avere il Covid, vi ripeto che ho fatto due tamponi negli ultimi giorni ed erano entrambi negativi. Ora me ne hanno fatto un altro per prassi ed era positivo. Io sono qua per altre cose, non si sa se queste cose siano scaturite dal Covid oppure no” ha spiegato la giovane.

La malattia di Martina Nasoni

L’ex gieffina ha una malattia ereditaria, conosciuta come cardiomiopatia ipertrofica. Di cosa si tratta? È un problema ereditario del cuore, il quale causa l’aumento dello spessore delle pareti del ventricolo sinistro. Martina ha subito il primo intervento a 12 anni con l’innesto di un pacemaker.