GFVip, il caso di Marco Bellavia scatena l’ira dei telespettatori: “Chiudete il programma!”

Ieri sera, Alfonso Signorini ha affrontato in diretta la difficile situazione di Marco Bellavia, deriso e abbandonato dai suoi compagni di reality nel suo momento più critico. Il conduttore e giornalista, infatti, assieme alla produzione ha preso delle decisioni drastiche per punire i concorrenti, come squalifiche e nomination. Vediamo cosa è successo e come hanno reagito i telespettatori.

Marco Bellavia, tra depressione e bullismo

Negli ultimi giorni hanno sconcertato le immagini del gieffino alle prese con la sua battaglia personale contro la depressione. A far rabbrividire il pubblico, però, la totale indifferenza di alcuni vipponi eccezion fatta per Antonella Fiordelisi e Luca Salatino. Alcuni di loro lo hanno sbeffeggiato, deriso e a tratti bullizzato e questo clima negativo l’ha portato ad abbandonare il reality.

Squalifiche e nomination

Ieri sera Alfonso Signorini ha gestito la situazione come poteva e, dopo aver ripercorso con dei video quello che è accaduto, ha comunicato la squalifica a Ginevra Lamborghini, la quale in un video ha pronunciato questa frase: “Merita di essere bullizzato”. Successivamente, la produzione ha aperto un televoto flash per eliminare uno tra Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti e Gegia, colpevoli di aver pronunciato altre frasi choc e di aver avuto atteggiamenti non propriamente corretti.

Il pubblico ha deciso di eliminare Giovanni Ciacci, il quale si è discolpato spiegando di non essersi accorto del malessere vissuto da Marco. Niente da fare, il pubblico non l’ha perdonato. Tuttavia, sembrerebbe che i telespettatori non siano affatto soddisfatti di questo epilogo.

Molti telespettatori chiedono a gran voce la chiusura del programma

Nonostante sia stata fatta giustizia per il caso di Bellavia, i telespettatori sui social hanno espresso il loro disappunto. La maggior parte di essi, se non quasi la totalità, concorda sul fatto che tutti loro avrebbero dovuto ricevere una punizione esemplare come la squalifica. Altri, però, hanno chiesto a gran voce la chiusura del programma! Ad esempio, Anna Pettinelli si è sfogata così sui social: “Quante ne ho sentite su questa storia ignobile. Tutti hanno un‘opinione ma nessuno davvero sa davvero cosa sia la depressione e come si possa affrontare, soprattutto, sotto le telecamere. Bisognerebbe buttarli fuori tutti, rimpiazzare completamente il cast, fermare la produzione, ricominciare da capo con gente nuova. Impossibile”.

Ma non è la sola poiché tantissimi vip si sono schierati dalla parte di Marco Bellavia. Insomma, una brutta pagina della televisione italiana.